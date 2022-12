Calcio: Galliani, Trentalange persona perbene

(ANSA) - MONZA, 13 DIC - "Cosa sia successo francamente non lo so, ma so che ho conosciuto bene Trentalange ed è una persona ultra perbene". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, durante lo scambio di auguri natalizi con la stampa allo U-Power Stadium, commentando la vicenda D'Onofrio che ha coinvolto il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange.

(ANSA).