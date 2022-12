Tornano i Best awards, fra i premiati Moggi e Ferlaino

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Lunedi 19 dicembre tornerà per l'11/a volta il Festival del calcio italiano nel corso del quale verranno premiati i migliori della stagione agonistica 2021/22, fra squadre, calciatori, giornalisti, tecnici, arbitri e dirigenti. Oggi l'evento è stato presentato a Salerno dal proprio ideatore Donato Alfani: l'appuntamento quest'anno è fissato nell'Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina (Salerno). Il premio è patrocinato dal Coni, dalle Leghe calcio, dall'Aia, dall'Ordine nazionale giornalisti e dal Comune di Altavilla Silentina. Questo l'elenco dei 'best awards' 2021/22: portieri Vicario e Provedel; difensore: Di Lorenzo; centrocampista Lorenzo Pellegrini; attaccante: Immobile. Miglior calciatore Di Lorenzo; miglior giovane Parisi; miglior gol Candreva; miglior procuratore Marco Sommella; miglior allenatore Pioli; miglior giovane tecnico Italiano; miglior club Milan; miglior presidente Danilo Iervolino; miglior dirigente Paolo Maldini; miglior ds Walter Sabarini e Cristiano Giuntoli; miglior arbitro Simone Sozza; miglior arbitro Var di Serie A, Aleandro Di Paolo; premio alla carriera a Corrado Ferlaino, Luciano Moggi e Franck Ribery; miglior giovane procuratore Luigi Liguori; premio alla carriera a Claudio Molinari (Adise). Questa, invece, la Top 11 di Serie A: Sepe; Faraoni, A.Bastoni, G.Mancini, Biraghi; Zaccagni, Barella, Ricci, Candreva; Immobile, Raspadori. Allenatore: Nicola. I migliori della Serie B sono: Iannarilli, Pirola, Gaetano, Coda, Gatti, Fagioli. Moltalto. Miglior allenatore Pecchia, miglior allenatore giovane Grosso, miglior presidente Sticchi Damiani, miglior ds Corvino, miglior dirigente Galliani, migliore squadra Lecce. Miglior arbitro Cosso, miglior arbitro Var Marini, miglior esordiente Beruatto. Top 11 Serie B: Paleari; Birindelli, Beruatto, Lucioni, Baschirotto, Partipilo, Zerbin/Sibilli, Acampora, Esposito, Donnarumma, Forte.

Allenatore: Baroni. L'Ansa verrà premiata come miglior agenzia di stampa del 2022. (ANSA).