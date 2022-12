Roma: Karsdorp torna a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Rick Karsdorp questa volta ha risposto alla convocazione a Trigoria. La ripresa degli allenamenti della Roma era fissata per questa mattina alle 11 e l'olandese, dopo aver fatto ritorno ieri nella Capitale, questa mattina si è presentato con un'ora d'anticipo al Fulvio Bernardini. Atteso anche un confronto con l'allenatore e la dirigenza che punirà il calciatore per non essersi presentato alla prima ripresa degli allenamenti a novembre e successivamente alla tournée in Giappone. (ANSA).