Mondiali: stampa,Ancelotti potrebbe diventare ct del Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 12 DIC - Carlo Ancelotti potrebbe diventare il prossimo ct del Brasile: lo sostiene il portale Uol, sottolineando che l'allenatore italiano, attualmente al Real Madrid, potrebbe essere il successore di Tite dopo l'eliminazione della 'Selecao' ai quarti di finale dei Mondiali.

La Federcalcio brasiliana (Cbf) vorrebbe che, in vista della Coppa del 2026, la squadra sia diretta da un "allenatore di peso" come Ancelotti.

A ottobre, prima dell'inizio dei Mondiali, emissari della Cbf avevano parlato con Ancelotti, visto che Tite aveva già anticipato le sue dimissioni indipendentemente dai risultati ottenuti nel Qatar.

Ancelotti, da parte sua, si sarebbe mostrato "aperto" al dialogo e avrebbe proposto di andare avanti nei colloqui, ponendo però come condizione che si stabilisca in Brasile solo dopo la fine della stagione in corso in Spagna, nel giugno 2023.

Secondo le stesse fonti, il tecnico del Real sarebbe intenzionato a trattare la risoluzione del suo contratto con il team spagnolo, che scadrà nel 2024.

Il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di contrattare uno straniero.

Colloqui sono stati avviati anche con lo spagnolo Pep Guardiola, che non avrebbe accettato, e altri sono in corso con Abel Ferreira, il portoghese che dirige il club brasiliano Palmeiras.

