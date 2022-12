Mondiali: Modric, è incredibile quello che stiamo facendo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "È impressionante essere di nuovo in semifinale. È incredibile quello che sta facendo la nostra nazionale". Lo ha detto Luka Modric in un'intervista alla televisione spagnola Rtve alla vigilia della sfida con l'Argentina per l'accesso alla finale dei Mondiali di calcio.

"Nessuno ci dava per favoriti - ha aggiunto - ma è normale.

Tutti guardano ai grandi paesi. Dato che siamo piccoli nessuno pensava a noi, ma non ci importa che gli altri siano i favoriti e noi siamo nell'ombra. Possiamo solo fare del nostro meglio, impegnarci al massimo, e questa è esattamente la nostra forza".

Ora l'Argentina. "E' una grande squadra. Cercheremo di giocare la miglior partita del torneo, la miglior partita della nostra vita. Spero che sia sufficiente per accedere alla finale. Ho voglia di giocare, ma non solo di giocare contro un giocatore: certo, Messi è un grande giocatore, avremo grossi problemi a fermarlo, ma siamo pronti e faremo del nostro meglio". (ANSA).