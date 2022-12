Mondiali, Francia: Varane "La semifinale grande soddisfazione"

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Il nostro obiettivo ovviamente è la vittoria, anche se sappiamo quanto sarà difficile. Essere in semifinale è già una grande soddisfazione e non è mai facile riuscirci in un Mondiale". Così il difensore francese Rafhael Varane, in conferenza stampa, nell'antivigilia del match contro il Marocco, valido per la semifinale dei Mondiali di calcio.

"Il Marocco è una squadra che ha fatto un percorso eccezionale, che ha già battuto grandissime Nazionali. Non è più una sorpresa - aggiunge l'altro difensore dei 'Bleus', Jules Koundé -. Meritano di essere a questo punto del torneo, hanno offerto ottime prestazioni, in difesa sono molto compatti, giocano con linee molto ravvicinate, lasciano pochissimi spazi e poi ripartono ad altissima velocità". (ANSA).