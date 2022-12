Mondiali: Fifa sospende arbitro Lahoz dal torneo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Fifa ha ordinato che l'arbitro spagnolo Antonio Matheu Lahoz, duramente contestato per il suo comportamento nella partita tra Argentina e Olanda di venerdì scorso per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar, non debba continuare ad arbitrare nel torneo. Lo riporta l'agenzia argentina Telam.

Le proteste dei giocatori di entrambe le squadre nei confronti del giudice di Valencia hanno portato la massima autorità del calcio internazionale ad analizzare il suo operato.

Secondo i dati statistici forniti dalla stessa Fifa, Lahoz è l'arbitro con più cartellini gialli mostrati in una partita. In totale, ha ammonito 14 giocatori. A questo ha aggiunto 48 infrazioni sanzionate, 30 per la squadra dell'Albiceleste e 18 per la squadra olandese; oltre a non saper incanalare con autorevolezza le discussioni e le risse dei protagonisti di entrambe le squadre sul terreno di gioco.

Intanto, la commissione disciplinare della Fifa ha aperto un fascicolo contro la Federcalcio argentina (Afa) per gli incidenti che hanno coinvolto i calciatori della squadra durante il quarto di finale in cui la squadra guidata da Lionel Messi ha battuto l'Olanda 4-3 ai rigori dopo aver pareggiato 2-2 nei 90 minuti regolamentari e nei 30 supplementari. Le indagini si prefiggono di accertare eventuali comportamenti scorretti e sanzionabili di giocatori e dirigenti. (ANSA).