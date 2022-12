Mondiali: Balata, Cheddira spot per Serie B, ragazzo bravissimo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Cheddira è uno spot per la Serie B? Certo, si tratta di un ragazzo bravissimo nato in Italia che poi ha scelto la Nazionale del Marocco, è motivo per noi di grande soddisfazione. Ci fa estremamente piacere". Ai microfoni di radio Anch'io sport il presidente della Lega Serie B Mauro Balata tesse le lodi di Walid Cheddira, l'attaccante marocchino del Bari in semifinale ai Mondiali con la sua Nazionale. "La scelta di far giocare la B nonostante i Mondiali? I riscontri sono assolutamente positivi - aggiunge Balata - abbiamo battuto i record di ascolti degli ultimi due anni e superato i 500mila spettatori media, scelta che ci ha ripagato.

A noi è sembrato più giusto continuare anche durante i Mondiali.

Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, ma è una scelta che ci sta dando ragione e sta premiando le nostre società" (ANSA).