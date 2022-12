Calcio:Lega Pro e Luiss per formazione su ethical management

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il rilancio sostenibile del calcio italiano parte dalla formazione. E' l'indicazione rilanciata in occasione della presentazione questa mattina a Villa Blanc del progetto "Ethical Sport Management", nato dalla sinergia tra Luiss Business School e Lega Pro. Un percorso di formazione destinato ai dirigenti delle società calcistiche italiane, che mira a contribuire alla diffusione della cultura della responsabilità sociale nel sistema calcio, fornendo ai partecipanti conoscenze e strumenti utili a cogliere i significati dell'etica e del suo valore, per le organizzazioni sportive. "Il rilancio del calcio italiano parte proprio da qui, dal rimettere al centro il positivo, i valori - dice il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - È fondamentale delineare un rapporto nuovo tra leghe e Università come la Luiss che è eccellenza. Il management dell'etica è come attraversare il Rubicone, ma dobbiamo farlo con coraggio se vogliamo che il calcio torni a essere elemento di attrazione con i giovani in un'Italia malinconica". Alla tavola rotonda ha partecipato anche Sebastiano Maffettone, direttore osservatorio Ethos Luiss Business School. (ANSA).