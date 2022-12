Calcio: Infantino sbarca su Instagram, vi porto nel mondo Fifa

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Ciao Instagram! Sono felice di essere il primo presidente della Fifa a unirsi ai milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo, usando questa piattaforma.

Oltre a portarvi dietro le quinte al @fifaworldcup, non vedo l'ora di condividere con voi cosa comporta il mio ruolo di presidente Fifa e come si svolge l'attività nella @fifa, che ha lo scopo di servire, far crescere e proteggere il gioco del calcio nel mondo". Con questo video-post Gianni Infantino esordisce sul social Instagram: da oggi il presidente della Fifa ha un proprio account ufficiale. (ANSA).