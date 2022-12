Burdisso: "Mi aspettavo da Ambarat un Mondiale così"

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Mi aspettavo da Amrabat un Mondiale a questi livelli, perché già con noi stava giocando così da tempo, sta dando continuità alle proprie prestazioni". Lo ha detto il dt della Fiorentina, Nicolas Burdisso, intervenendo in una diretta Instagram di Fanpage. "Qui siamo tutti contentissimi per lui, conosciamo benissimo quali sono le sue qualità", ha aggiunto. Il 24enne marocchino Amrabat è finito nel mirino di Liverpool, Tottenham, Siviglia, Atletico Madrid e nelle ultime ore anche del PSG, per il club viola non sarà facile trattenerlo, anche se l'obiettivo, come ribadito di recente dal ds Daniele Pradè, è quello di blindarlo, esercitando l'opzione al 2025 e quindi proponendo un prolungamento del contratto per almeno altre due stagioni con robusto adeguamento economico.

Nelle prossime settimane potrebbe iniziare la trattativa, uno dei nodi da superare sarà anche e soprattutto capire se collimano ancora le ambizioni della Fiorentina e dello stesso Amrabat al centro della ribalta internazionale. "Sono stato in vacanza in Marocco questa estate - ha raccontato il compagno di squadra, Riccardo Saponara, parlando oggi agli studenti del liceo Russell-Newton di Scandicci all'interno dell'evento 'Il futuro è già qui: lo sport e la generazione Z' - vedere gioire una nazione per il calcio è una cosa bellissima, quanto a Sofyan è un ragazzo straordinario e mi fa piacere". Ha aggiunto Pietro Terracciano, rispondendo a uno studente di origini marocchine riguardo lo straordinario Mondiale che sta disputando Amrabat con la Nazionale: "Lo sport insegna che non bisogna mai partire sentendosi battuti - ha ricordato il portiere dei viola -. Il Marocco ha dimostrato di avere la possibilità di portare fino in fondo il proprio sogno. Sono felice per il Marocco e per Sofyan". (ANSA).