Mondiali: Argentina;De Paul e Di Maria in dubbio per Croazia

(ANSA) - DOHA, 11 DIC - Problemi di formazione per il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista della semifinale mondiale di martedì contro la Croazia. Alle assenze certe di Acuna (al suo posto ci sarà Tagliafico) e Montiel, squalificati, si aggiunge l'incertezza, verificata nell'allenamento di oggi, sulle condizioni di De Paul (che ha lavorato in modo più leggero rispetto agli altri) e Di Maria, che sono in dubbio per la sfida a Modric e compagni. Scaloni, sentito il parere dello staff medico, deciderà solo nelle ore precedenti alla partita se utilizzarli. Intanto in allenamento ha provato sia il 4-3-3 che il 3-5-2, ma se Di Maria ce la farà Scaloni punterà sul primo dei due moduli. (ANSA).