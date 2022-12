Mondiali: Argentina-Croazia; arbitra Orsato

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La Fifa ha designato Daniele Orsato come arbitro della semifinale mondiale di martedì tra Argentina e Croazia. Assieme al 'fischietto' di Schio ci saranno, come assistenti, i guardalinee Carbone e Giallatini, mentre saranno in sala Var Irrati e Valeri. La designazione di Orsato per la semifinale rende improbabile che venga scelto anche per la finale, secondo quanto usa fare di solito la Fifa. (ANSA).