Calcio: Napoli batte Crystal Palace 3-1 in amichevole

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - In una partita amichevole disputata ad Antalya, località della Turchia nella quale il Napoli ha completato oggi in ritiro invernale, gli azzurri hanno battuto 3-1 il Crystal Palace. I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo da Osimhen al 34' e nella ripresa da Raspadori al 29' e al 36'. Per gli inglesi la rete del temporaneo vantaggio è stata messa a segno nella prima frazione di gioco da Zaha al 32'. (ANSA).