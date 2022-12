Olanda, Van Gaal saluta: "Lascio un ottimo gruppo"

(ANSA-AFP) - DOHA, 10 DIC - Louis Van Gaal ha confermato, al termine della sfida di ieri sera persa ai rigori contro l'Argentina e valida per i quarti dei Mondiali di calcio, che lascerà il proprio incarico di ct dell'Olanda. "Non continuerò come allenatore della selezione olandese, è stata la mia ultima partita per il mio terzo mandato", ha detto Van Gaal, in una conferenza stampa. "Sono molto orgoglioso. Ho convocato molti giovani giocatori, ho permesso loro di fare esperienza. Abbiamo formato un gruppo e, quando guardo indietro, vedo qualcosa di molto positivo. Non mi sento sconfitto", ha aggiunto. "Comunque, lascio è un ottimo gruppo, una squadra molto affiatata e molto tecnica. Sono stato allenatore per 20 partite e non abbiamo mai perso. Ci sarà un motivo. Inoltre, abbiamo giocato contro le migliori Nazionali", ha aggiunto. Van Gaal, dal primo gennaio 2023, verrà sostituito da Ronald Koeman, il cui ritorno alla guida dell'Olanda era stato annunciato mesi fa. (ANSA-AFP).