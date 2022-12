Mondiali: Ronaldo finisce in panchina anche contro il Marocco

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina anche nel quarto di finale che il Portogallo giocherà ai Mondiali di calcio contro il Marocco. Nella sfida in programma oggi sul terreno dell'Al-Thumana Stadium di Doha, l'attaccante sarà rimpiazzato da Joao Felix sul versante sinistro dell'attacco, con Goncalo Ramos - autore di tre reti contro la Svizzera negli ottavi - al centro e Bruno Fernandes a destra dello schieramento del ct Fernando Santos. Per Ronaldo è la seconda partita in cui parte dalla panchina a questa edizione della rassegna iridata. (ANSA).