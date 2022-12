Mondiali: Marocco; Boufal, viviamo un sogno, non svegliateci

(ANSA) - DOHA, 10 DIC - "È una cosa pazzesca. Stiamo vivendo un sogno e non vogliamo svegliarci. Ho sentito i brividi. Tutto quello che abbiamo, ce lo meritiamo". Così Sofiane Boufal, attaccante del Marocco, ha commentato la vittoria sul Portogallo. "Non è finita. Resta la semifinale e inch'allah, la finale - ha aggiunto - Auguro buona fortuna alla squadra francese e spero di trovarla in semifinale". (ANSA).