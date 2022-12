Mondiali: Deschamps, il Marocco? Lo prenderemo molto sul serio

(ANSA) - DOHA, 11 DIC - "Abbiamo davvero incontrato un'ottima Inghilterra per ciò di cui è capace, atleticamente e tecnicamente. Ma noi abbiamo risposto". Didier Deschamps, tecnico della Francia che si è qualificata per le semifinali del Mondiale, si gode la prestazione dei suoi, capaci di vincere per la prima volta soffrendo.

"E' bellissimo essere ancora in grado di raggiungere le semifinali e questa sera vogliamo assaporarla - ha aggiunto il ct - C'è qualità in questa squadra, ma c'è anche un mentalità e uno stato d'animo". Deschamps ha sottolineato che "siamo noi a dare loro le munizioni con quei due rigori, ma è con il cuore che abbiamo mantenuto questo piccolo vantaggio".

Quanto al prossimo avversario, "il Marocco merita tutto il nostro rispetto. Forse non faceva parte delle squadre che ci aspettavamo così avanti, ma li prenderemo molto sul serio".

