Mondiali, Batistuta a Messi:"Un onore condividere record di gol"

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Ho avuto il record per 20 anni e mi sono divertito. Ora è un grande onore e piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che tu possa superarlo già nella prossima partita!". E' il messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale da Gabriel Omar Batistuta e indirizzato a Leo Messi. Con il gol firmato su rigore ieri sera contro l'Olanda, nel quarto di finale dei Mondiali di calcio, la 'Pulce' dell'Argentina ha raggiunto l'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter in vetta alla classifica dei marcatori dell'Albiceleste in una fase finale della Coppa del mondo. Entrambi hanno realizzato con 10 reti. (ANSA).