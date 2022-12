Mondiali: Lloris, con inglesi sarà una grande battaglia

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "C'è rivalità, sono due grandi nazioni calcistiche. Esiste anche nel rugby. Sono sempre grandi battaglie e anche questa sarà una grande battaglia.

Francia-Inghilterra ha un sapore speciale". Lo ha detto il portiere dei 'bleus', Hugo Lloris, alla vigilia della sfida con gli inglesi valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio.

"Noi ci stiamo preparando - ha aggiunto - e vogliamo fare di tutto per raggiungere le semifinali. Di fronte avremo una squadra ambiziosa. Si preannuncia una grande partita.

L'Inghilterra è una squadra molto matura, che ha avuto sfortuna agli Europei. E' qui per vincere. C'è una nuova generazione molto competitiva, che gioca nei club più grandi d'Europa. E' un buon mix tra vecchi e giovani". Harry Kane? "Giochiamo insieme da nove anni, ci conosciamo bene, dentro e fuori dal campo. Ho solo cose positive da dire su di lui. È un leader, un esempio e un top player". (ANSA).