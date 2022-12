Mondiali: Inghilterra; Sterling si allena, opzione per Southgate

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Raheem Sterling è tornato oggi ad allenarsi con la nazionale inglese in vista dei quarti di finale dei Mondiali contro la Francia, all'indomani del suo rientro dall'Inghilterra dove aveva dovuto precipitarsi dopo una rapina nella sua abitazione.

Nonostante il suo ritorno al campo, è improbabile che Sterling sia titolare domani, ma concede a Gareth Southgate un'ulteriore opzione offensiva. Contro il Senegal, l'Inghilterra aveva in campo Foden e Saka sulle fasce con Kane nel suo solito ruolo di centravanti ma sono pronti a entrare da subito anche Rashford e Grealish.

Lavoro in gruppo oggi anche per Declan Rice, che mercoledì scorso aveva saltato l'allenamento a causa di un malore ma che sembra pronto per affrontare la squadra di Didier Deschamps, e per l'attaccante di riserva Callum Wilson, che aveva un leggero stiramento. (ANSA).