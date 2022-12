Mondiali: E. Martinez, io non eroe, arbitro 'tifava' Olanda

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Non sono un eroe, ho fatto il mio dopo che i miei compagni avevano fatto u n ottima partita. Ma l'arbitro ha dato dieci minuti di recupero senza motivo, forse voleva che passasse l'Olanda, e tutto è tornato in gioco". Così il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez, che parando i tiri dal dischetto di Van Dijk e Berghuis ha, in pratica, dato la vittoria ai suoi. "Ora abbiamo le qualità per andare ancora avanti", ha aggiunto il portiere dell'Albiceleste. (ANSA).