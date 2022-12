Mondiali: Casemiro, che dolore, avevamo la vittoria in pugno

(ANSA) - DOHA, 09 DIC - "Tutte le sconfitte sono dolorose, in particolare quando hai un obiettivo, un sogno, per il quale lavori da quattro anni. Ora mi è molto difficile trovare le parole per descrivere cosa prova, ma bisogna rialzare la testa e andare avanti perché la vita continua". E' un Casemiro sconsolato quello che commenta l'eliminazione del Brasile da Qatar 2022, ad opera della Croazia, vincitrice ai rigori.

"Siamo molto tristi, abbiamo dato tutto - dice ancora il centrocampista del Brasile -, e in particolare ci fa male il modo in cui tutto questo è accaduto. Avevamo la vittoria in pugno, e ci è sfuggita. E ora per noi è un momento molto difficile. Però nella vita succedono anche queste cose, e ora bisogna rialzarsi e andare avanti".

Dopo questa eliminazione Casemiro lascerà la nazionale? "Ho solo 30 momento e sto vivendo il miglior momento della mia carriera - rispond e-. Ci sarà la concorrenza dei ragazzi più giovani, ma io sto bene e felice del club in cui sto. Quanto alla Seleçao, abbiamo perso un'opportunità ma ce ne saranno altre e bisogna anche vedere chi sarà il nuovo allenatore. Ma in questo momento ho bisogno soprattutto di calma e di smaltire la delusione". (ANSA).