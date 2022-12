Mondiali: 6-5 a Olanda dopo rigori,Argentina in semifinale

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - L'Argentina si è qualificata per le semifinali del Mondiale battendo l'Olanda per 6-5 dopo i rigori nella sfida dei quarti. Martedì prossimo semifinale contro la Croazia. Gara ricca di emozioni. Al 35' del primo tempo Albiceleste in vantaggio con Molina su assist di Messi. Nella ripresa Acuna si guadagna un rigore che Messi trasforma per il 2-0. Van Gaal inserisce Weghorst che trova la doppietta che manda la gara prima ai supplementari e poi ai rigori. Decisive le parate di Martinez. (ANSA).