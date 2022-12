Lazio, club lancia mini abbonamento per Natale

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La Lazio lancia per le feste il Christmas Box, un mini abbonamento che comprende cinque partite di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio e febbraio. Si tratta delle sfide contro Empoli (domenica 8 gennaio alle 15.00), Milan (martedì 24 gennaio, 20.45), Fiorentina (domenica 29 gennaio, 18.00), Atalanta (sabato 11 febbraio, 20.45) e Sampdoria (lunedì 27 febbraio, ore 20.45).

Chi vorrà potrà acquistare il Christmas Box dalle 15.00 di oggi, venerdì 9 dicembre, alle 18.00 di sabato 24 dicembre (online o presso i Lazio Style 1900 abilitati). I prezzi vanno dai 99 euro della tariffa intera per la Curva Sud (ridotto 60), ai 154 per la Tevere Laterale (ridotto 125), fino ai 270 euro per la Tevere Gold e la Monte Mario (165 la tariffa ridotta).

