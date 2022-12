Mondiali: Luis Enrique "è stato speciale, hasta siempre Spagna"

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "E' stato speciale far parte di tutto questo, ora è il momento dei saluti e di una piccola riflessione. La Nazionale ha bisogno di tutto il sostegno per far sì che Luis de la Fuente raggiunga tutto ciò che si è prefissato. Vamos Espana, hasta siempre". E' il congedo sui social di Luis Enrique, esonerato dalla panchina della Spagna.

Il tecnico, nell'augurare buon lavoro al nuovo ct, ricorda i quattro anni da commissario tecnico: "Il tempo è passato veloce, posso ringraziare coloro che mi hanno scelto due volte, il presidente Rubiales e il direttore sportivo Molinas". Poi un grazie a tutti gli impiegati della federazione, ai giocatori "che sono stati esemplari nei comportamenti e fedeli alle idee.

Sento di non aver potuto fare di più". Ai tifosi "che ci hanno trasmesso la loro vicinanza sempre, soprattutto nei momenti più delicati". (ANSA).