Mondiali: Inghilterra; Sterling tornerà in Qatar venerdì

(ANSA-AFP) - DOHA, 08 DIC - Tornato in Inghilterra per sostenere la sua famiglia dopo un furto con scasso nella sua casa nel sud di Londra, l'attaccante inglese Raheem Sterling si unirà alla Nazionale in Qatar venerdì, alla vigilia dei quarti di finale contro la Francia. Lo ha annunciato la federazione inglese (FA).

Il 27enne aveva lasciato il Qatar domenica, prima degli ottavi di finale vinti contro il Senegal (3-0). La stampa inglese ha affermato che la famiglia dell'attaccante del Chelsea era presente quando uomini armati hanno fatto irruzione nella sua casa nel Surrey. La polizia ha però precisato in un comunicato che il furto era stato fatto dopo la fuga dei ladri dei ladri e che nessuno era stato minacciato.

Il giocatore con più presenze dei 26 dell'Inghilterra, difficilmente potrà giocare contro i campioni del mondo in carica dopo quattro giorni senza allenamenti con il gruppo guidato da Gareth Southgate. (ANSA-AFP).