Mondiali: del messicano Chavez il gol con il tiro più forte

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Nella fase dei gironi eliminatori e degli ottavi di finali dei Mondiali in Qatar, il gol realizzato con il tiro più potente è stato del messicano Luis Chavez. Su punizione, a una velocità di 121,69 chilometri orari, da una distanza dalla porta di 29,19 metri, Chavez ha messo a segno il gol del momentaneo 2-0 contro l'Arabia Saudita, nell'ultimo match del girone C, poi finito 2-1: una rete, però, che non è servita alla sua nazionale per qualificarsi agli scontri a eliminazione diretta.

La Fifa ha ricordato che "l'Al Rihla, il pallone ufficiale Adidas per il torneo, contiene una tecnologia che aiuta a tenere traccia di questo tipo di dati". Tra gli altri, è stato segnalato che il gol dalla distanza maggiore dalla porta, 32,85 metri, è stato quello con cui il marocchino Hakim Ziyech ha sbloccato il match contro il Canada (poi conclusosi sul 2-1 per gli africani), valido per la terza e ultima giornata del girone F. (ANSA).