Mondiali: Argentina; Di Maria si allena con i compagni

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Buone notizie per il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni. Il 'Fideo' Angel Di Maria si è allenato con i compagni e sembra disponibile per il quarto di finale di venerdì sera contro l'Olanda. Ora toccherà al tecnico decidere se schierarlo in campo dall'inizio.

Per questa partita, e visto il modo di giocare degli olandesi, che spesso adottano il 5-3-2, Scaloni potrebbe apportare delle modifiche, Di Maria a parte, alla formazione che ha battuto l'Australia negli ottavi, ma dal ritiro dell'Albiceleste non filtra nulla. Se non che fra i più attivi in allenamento c'è il romanista Paulo Dybala, che però il ct considera l'alternativa di Lionel Messi e quindi non avrà spazio neppure questa volta.

(ANSA).