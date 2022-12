Cristiano Ronaldo, 'io all'Al-Nassr? no, non è così...'

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "No, non è così" è stata la risposta di Cristiano Ronaldo, ieri notte nella zona mista del Lusail Stadium dopo la partita dei Mondiali fra Portogallo e Svizzera, a chi gli chiedeva del suo imminente trasferimento in Arabia Saudita per giocare nell'Al Nassr di Rudi Garcia.

Poi, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'As' sia nell'edizione in edicola che su quella online, CR7 ha voluto dedicare un pensiero a Pelé. "Spero che stia meglio - le sue parole -. Il nostro Re deve migliorare, è qualcosa che tutti desideriamo". (ANSA).