Abodi conferma, club calcio da inserire in contesto imprese

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di serie A in particolare". Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ribadisce la posizione sua personale e del Governo rispondendo al question time alla Camera. "Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L'opinione pubblica non capirebbe". (ANSA).