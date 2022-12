Mondiali, Santos: "CR7? Non so se giocherà la prossima partita"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Abbiamo giocato una grande partita, mostrato l'atteggiamento giusto per i 90' di gioco. L'assenza di Cristiano Ronaldo? Ne ho già parlato e non ne voglio più parlare: lui e Gonçalo Ramos sono due calciatori diversi.

Ronaldo è capitano, non ci sono stati problemi in seguito alla mia decisione di lasciarlo fuori: è un ragazzo che cerca sempre di dare il proprio contributo alla squadra, ma non sta a me dire se giocherà o meno la prossima partita. Vedremo". Così Fernando Santos, ct del Portogallo, dopo il tennistico 6-1 alla Svizzera negli ottavi dei Mondiali.

"Cristiano lo sa benissimo, l'allenatore lo ha detto molto chiaramente: la cosa più importante qui siamo noi. E basta.

Quella di lasciarlo fuori è stata una scelta dell'allenatore e dobbiamo rispettare la sua decisione", ha aggiunto il difensore Pepe, a proposito dell'esclusione iniziale di CR7. (ANSA).