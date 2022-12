Mondiali: Vinicius jr., vogliamo essere campioni per Pelé

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Con il passare del tempo siamo cresciuti nella competizione. Ogni partita che passa siamo più fiduciosi e in sintonia. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che ti concede spazio e quando ci danno spazio è molto difficile per ogni nostro avversario. Abbiamo un sacco di mosse tattiche e la personalità giusta per mostrare un grande gioco". Così Vinicius Junior nel dopopartita di Brasile-Corea del Sud.

Poi risponde così a chi gli chiede se le danze dei brasiliani dopo i gol non possano risultare beffarde agli occhi degli avversari. "Questo è il miglior palcoscenico per rispondere a chi critica per il ballo? Sì, e spero di poter continuare a ballare fino alla finale". Non può mancare una dedica: "mando un forte abbraccio a Pelé - dice Vini Jr.-, che ha bisogno di forza. Questa vittoria di oggi è per lui, spero che possa uscire presto da questa situazione e spero che potremo essere campioni per lui, per dedicargli il titolo". (ANSA).