Mondiali: Luis Enrique, non cambio per 10 minuti brutti

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Difende le sue idee e la sua squadra Luis Enrique alla vigilia dell'ottavo di finale mondiale contro il Marocco. "Non cambiero' per gli unici 10 minuti da dimenticare contro il Giappone. Giochiamo contro il Marocco, che è una grande squadra, e in termini di motivazione stiamo molto bene. Sono molto motivato e convinto di poter ottenere un buon risultato".

"Il Marocco è la squadra più in forma in questo campionato - proseguo il ct delle 'furie rosse' - Se qualcuno guarda dall'alto in basso il Marocco, non è la squadra spagnola.

Giocheremo in uno stadio pieno, sarà la festa del calcio. Ci sono tanti marocchini, con i quali andiamo molto d'accordo.

Avremo 5.000 spagnoli che si faranno sentire. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo". (ANSA).