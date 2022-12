Mondiali: Germania; Bierhoff lascia carica direttore tecnico

(ANSA) - BERLINO, 05 DIC - Il direttore tecnico della DFB, la federcalcio tedesca, Oliver Bierhoff, lascia l'incarico con effetto immediato. È questa l'intesa raggiunta fra le due parti, dopo la debacle della Germania ai Mondiali del Qatar. Il 54enne ex attaccante dell'Udinese, che aveva un contratto fino al 2024, lascia la carica dopo 18 anni di lavoro in seno alla federazione.

"Alcune delle decisioni che abbiano preso non si sono rivelate giuste. Nessuno rimpiange questo più di me, e per questo motivo me ne assumo la responsabilità", ha spiegato Bierhoff, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa. (ANSA).