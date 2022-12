Genoa: Blessin a rischio esonero, ma guida l'allenamento

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Alexander Blessin, per ora, rimane al suo posto. Nonostante la sconfitta di ieri contro il Cittadella il tecnico tedesco sta guidando l'allenamento al Signorini di Pegli anche se proseguono le valutazioni da parte della società.

Blessin ha collezionato nelle ultime cinque partite appena 2 punti ed è finito, come tutta la squadra, al centro di pesanti critiche da parte dei tifosi che anche ieri, al termine della gara persa contro il Cittadella, hanno pesantemente contestato i protagonisti rossoblù con fischi e cori.

La settimana scorsa, dopo la sconfitta di Perugia, il tecnico sembrava ad un passo dall'esonero poi però era stato riconfermato dalla società ed in particolare da Johannes Spors, gm di 777 Football Group la società di 777 Partners (proprietari del Genoa) che controlla le squadre del gruppo americano tra cui Vasco da Gama e Standard Liegi.

Il Genoa è atteso ora dalla sfida con il Sud Tirol, giovedì prossimo ancora al Ferraris. (ANSA).