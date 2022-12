Calcio: Torino; si ferma Singo, lesione muscolare

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Il Torino perde Wilfried Singo, l'esterno si è infortunato al primo allenamento della settimana.

L'ivoriano si è sottoposto ad esami strumentali ed è stata evidenziata una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, come riportato dal sito ufficiale del club granata. Il tecnico Juric perde quindi il giocatore per un circa un mese, con la presenza di Singo in forte dubbio in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro l'Hellas Verona.

In precedenza, il 23 dicembre i granata giocheranno un'amichevole pre-natalizia a Torino contro la Cremonese.

