Giappone punta i quarti, Nagatomo "in campo come samurai

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - In campo senza paura, con lo spirito dei samurai, per centrare l'obiettivo quarti di finale. Il Giappone domani sfida la Croazia e Yuto Nagatomo carica i suoi compagni di squadra: "Sarà una grande occasione per dimostrare a tutti che possiamo giocare come dei Samurai - le parole del difensore nella conferenza stampa della vigilia -. Se in battaglia sono spaventati, poi non saranno in grado di usare le loro armi e le loro tecniche. Nel calcio è uguale, se quando scendiamo in campo abbiamo paura le nostre qualità e le nostre tattiche saranno inutili. Dobbiamo giocare con coraggio. Cito spesso i samurai, che sono piuttosto famosi nel mondo. Vogliamo combattere come i samurai".

Il ct nipponico, Hajime Moriyasu, conosce bene il valore della Croazia: "Hanno diversi buoni giocatori, sono arrivati ;;secondi nell'ultimo Mondiale. Domani proveremo a vincere, ma allo stesso tempo abbiamo molto rispetto per la squadra croata.

Possono adattarsi a diversi tipi di gioco. Sono molto tenaci.

Noi stiamo bene, ci aspettiamo una partita difficile. Dovremo essere più aggressivi rispetto alle sfide contro Spagna e Germania". (ANSA).