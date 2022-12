Mondiali: tweet Suarez, non c'è rispetto per l'Uruguay

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il capitano dell'Uruguay Luis Suarez non ha preso bene l'uscita della sua squadra nella fase a gironi del Mondiale. Le immagini del dopo eliminazione lo hanno mostrato in lacrime in panchina e su Twitter ha scritto "non ci rispettano". "Dire addio a un Mondiale del genere fa molto male, ma abbiamo la tranquillità di aver dato tutto per il nostro Paese.

"Orgogliosi di essere uruguayani anche se non ci rispettano.

Grazie a ciascuno degli uruguaiani che ci hanno sostenuto in ogni parte del mondo!".

L'Uruguay, che ieri ha battuto 2-0 il Ghana, ha terminato il girone H a pari punti con la Corea, ma con una peggior differenza reti. I giocatori sudamericani, ai quali sarebbe bastata un'altra rete per andare agli ottavi, hanno molto protestato per un intervento in area ghanese su Cavani, non sanzionato dall'arbitro. (ANSA).