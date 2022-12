Mondiali: ct Ghana "torno in Germania, il mio futuro è lì"

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Era chiaro per me che avrei lasciato dopo il Mondiale. Anche se l'avessi vinto le cose sarebbero andate così". Otto Addo, ct del Ghana, dopo l'eliminazione dalla fase a gironi ha spiegato il perché della sua decisione: "Io e la mia famiglia vediamo il nostro futuro in Germania. Mi piace il mio ruolo a Dortmund". Addo, 47 anni, ex nazionale ghanese, ha sostituito l'esonerato Milovan Rajevac a febbraio, inizialmente come allenatore ad interim, e poi con un contratto fino alla fine di dicembre.

Ha anche il ruolo di talent coach nella squadra del Borussia Dortmund. E' nato ad Amburgo da genitori ghanesi e ha trascorso la maggior parte della sua carriera da giocatore e da allenatore in Germania.