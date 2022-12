Mondiali: 2-1 all'Australia, Argentina ai quarti

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Dopo aver tremato adesso l'Argentina sogna. Con i gol di Messi e Alvarez la nazionale di Scaloni ritrova fiducia, batte 2-1 l'Australia e avanza ai quarti dei mondiali in corso in Qatar, dove affronterà l'Olanda che nella prima sfida aveva eliminato gli Stati Uniti. Una partita complicata per la Seleccion che ha sofferto fino alla fine per superare gli aussie, bravi a studiare una gara tutta in difesa per fermare gli argentini. Un super gol di Messi però sblocca la partita al 35' del primo tempo: nella ripresa, l'Argentina continua ad attaccare e va al raddoppio con Alvarez (12'). Nel finale un tiro di Goodwin (deviato, autorete di Fernandez) riaccende la speranza degli australiani. Ma passa l'Argentina che ora per puntare la semifinale dovrà superare gli Orange.

