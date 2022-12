Juve: Gravina, cena segreta? Sono cavolate

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Quelle scritte dai giornali "sono cavolate, sono un uomo sereno". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, in merito all'incontro che sarebbe stato organizzato in maniera riservata tra l'ex presidente della Juve Andrea Agnelli e alcuni presidenti di Serie A alla presenza dello stesso Gravina.

"Abbiamo già chiarito perché c'è stato quell'incontro - ha aggiunto - che era per parlare di calcio". Di incontri così "ne ho fatti tantissimi". (ANSA).