Calcio: Pelé ha infezione respiratoria, bollettino medico

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 DIC - A Pelé è stata diagnosticata un'infezione respiratoria e rimarrà ricoverato per i prossimi giorni all'ospedale Albert Einstein di San Paolo: lo rivela un nuovo bollettino medico diffuso oggi. "L'équipe medica ha diagnosticato un'infezione respiratoria, che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L'ex giocatore continuerà ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento", si legge nella nota.

O Rei era stato ricoverato martedì scorso per una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore al colon individuato nel settembre dello scorso anno.

A 82 anni, Pelé ha già pubblicato vari messaggi sui social per rassicurare i fans e ringraziarli per gli auguri ricevuti, garantendo di trattarsi di visite mediche di routine. (ANSA).