Mondiali: Germania; Mueller, un disastro assoluto

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "È un vero disastro. Fa male, perché il nostro risultato poteva bastare. Abbiamo una sensazione di impotenza". Così l'attaccante della Germania Thomas Mueller dopo il 4-2 alla Costarica che non ha evitato alla sua nazionale un altra eliminazione dai Mondiali nella fase a gironi, la seconda consecutiva dopo quella del 2018 in Russia. Un'umiliazione per il veterano della Mannschaft, campione del mondo 2014, che a 33 anni difficilmente potrà riprovarci nella prossima edizione.

