Lazio: Pulcini, Immobile ha recuperato al 100"

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Immobile? Sta bene, ha recuperato al 100 per 100 dall'infortunio. Sarà pronto per la ripresa della Sere A, per forza". Parola di Ivo Pulcini, medico della Lazio, a margine dell'evento 'Sud e futuri' tenutosi a Roma e organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. (ANSA).