Usa:Pulisic rassicura, sarò pronto per l'Olanda

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il team Usa dopo la vittoria sull'Iran e la qualificazione agli ottavi guarda già alla partita di sabato prossimo con l'Olanda, mentre svaniscono le preoccupazioni per le condizioni di Christian Pulisic.

L'attaccante era stato ricoverato ieri sera in ospedale per precauzione dopo l'infortunio riportato nello scontro col portiere iraniano segnando il gol decisivo, ma lui stesso ha voluto tranquillizzare tutti con un tweet: "Sabato sarò pronto, non preoccupatevi".

Il giocatore del Chelsea ha riportato una contusione pelvica scontrandosi col portiere Beiranvand e gli esami effettuati, a scopo precauzionale, non hanno evidenziato lesioni anche se ovviamente nei prossimi giorni rimarrà sotto osservazione. Dopo il match, il ct, Gregg Berhalter, ha elogiato il duro lavoro e la tenacia di Pulisic in occasione del gol, "non posso dire abbastanza cose positive su Christian", mentre McKennie scherzando ha detto che i compagni non possono che ringraziarlo "essersi gettato a quel modo per mettere in porta il pallone, mettendo a rischio la sua incolumità". (ANSA).