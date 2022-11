Juve:Gravina, Liga?Attacchi da chi dovrebbe guardare in casa sua

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Sul caso della Juventus "siamo a stretto contatto con l'Uefa, anche qui vediamo alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa sua. Credo siano piuttosto fuori luogo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la richiesta all'Uefa della Liga, la serie A spagnola, di sanzioni contro la Juventus. Gravina, a Napoli per il convegno "Calcio e Welfare", ha sottolineato che "l'Uefa è un organo internazionale - ha aggiunto Gravina - in contatto con noi, quindi aspettiamo il processo e poi tiriamo fuori le conclusioni". (ANSA).