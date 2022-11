Juventus, Gravina: 'Attenti al linciaggio di piazza'

"Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti", ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando a margine del convegno "Calcio & Welfare" a Napoli il procedimento in corso sulla Juventus e la pressione di molti tifosi nel Paese sui titoli vinti dai bianconeri negli anni su cui sono in corso le indagini.

"Per serietà e onestà intellettuale devo sottolineare che il mondo del calcio vive dei momenti di tensione non solo in Italia ma in tutta Europa e nel mondo. E non mi piace l'idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che ci sia un processo". "Non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini", ha aggiunto.