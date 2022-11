Calcio: Pulisic, possibile passaggio allo United in gennaio

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Manchester United potrebbe ricevere in prestito dal Chelsea l'attaccante statunitense Christian Pulisic nella finestra di mercato di gennaio, per sostituire Cristiano Ronaldo.

Lo riporta l'emittente Usa Espn, citando fonti vicine ai procuratori del giocatore, da quattro anni al Chelsea e in precedenza al Borussia Dortmund. Lo United non ha intenzione di fare grandi mosse di mercato a gennaio, anche se la decisione del club di rescindere il contratto di Cristiano Ronaldo ha lasciato l'allenatore Erik ten Hag alla ricerca di un attaccante di esperienza, per sostituire l'ex di Real Madrid e Juventus.

Pulisic, 24 anni, è titolare della nazionale Usa ai Mondiali in Qatar, e anche domani partirà dall'inizio nella gara contro l'Iran. Con il Chelsea ha giocato poco in questa stagione, iniziando appena tre partite di Premier League. La sua unica uscita di 90 minuti è stata nella sconfitta in Carabao Cup contro il Manchester City, all'inizio di novembre. (ANSA).