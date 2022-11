Portogallo: frattura alle costole Danilo indisponibile

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il difensore centrale del Portogallo Danilo Pereira si è fratturato tre costole in allenamento e non potrà partecipare alle ultime due partite del girone H ai Mondiali in Qatar. Danilo, che era titolare nella vittoria per 3-2 con il Ghana vista l'indisponibilità di Pepe, è stato vittima di un infortunio ieri durante il lavoro di preparazione nel ritiro e gli esami hanno evidenziato una frattura a tre costole .

Il 31enne difensore del Paris Saint Germain non potrà partecipare alla partita di domani contro l' Uruguay e nemmeno a quella contro la Corea del Sud di venerdì prossimo. Ulteriori esami diranno se potrà recuperare nel caso la nazionale di Cristiano Ronaldo dovesse approdare agli ottavi di finale.

(ANSA).